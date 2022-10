Scandalo al Sud, direttore sanitario assume moglie e figlio

Assunto a pochi giorni dall’abilitazione come medico, proprio nel pronto soccorso di Barletta, ad appena 6 minuti da casa. Una carriera lampo quella di L.S, neomedico di 25 anni pugliese che ha fatto discutere in quanto il giovane è figlio del direttore sanitario della Asl Bat e insieme a lui è assunta anche la fidanzata. «Una procedura in piena regola – ha sottolineato il direttore Sanitario Alessandro Scelzi intervistato dalla Gazzetta del Mezzogiorno – Che non ha penalizzato né favorito nessuno» ed è giustificato dalla carenza di organico in cui versano gli ospedali della Asl Bat.

Assunzione in tempi record

La Gazzetta del Mezzogiorno ha ricostruito tutte le tappe che hanno portato all’assunzione dei due giovani medici. Per coprire la carenza di personale delle strutture sanitarie delle Asl Bat, a marzo era indetto un primo concorso per l’assunzione a tempo determinato di 10 professionisti fino al 31 dicembre. A maggio però la procedura si era conclusa con 34 domande e l’assunzione di un solo medico, che aveva dato le dimissioni a giugno. Quindi era stato necessario avviare una nuova ricerca di personale.