Tragico incidente stradale all’alba di oggi nel territorio di Reino, nel Sannio: a perdere la vita un giovane di 32 anni che si trovava alla guida della sua Fiat che si è schiantata contro il muretto di una fontana. L’incidente stradale è avvenuto dopo le cinque. Secondo una prima ricostruzione, e per cause ora in corso di accertamento, il trentaduenne stava percorrendo la strada che da San Marco dei Cavoti conduce a Reino. Nell’affrontare un tratto in discesa ha evidentemente perso il controllo del veicolo che si è schiantato contro il muretto in cemento e mattoni che delimita un’antica fontana: a far scattare l’allarme sono stati alcuni automobilisti.

Sul posto sono accorsi I vigili del fuoco del distaccamento di San Marco dei Cavoti, l’ambulanza dell’unità di rianimazione 118 Croce Rossa e i carabinieri della compagnia di San Bartolomeo in Galdo. Su disposizione del sostituto procuratore di turno, sul posto il

medico legale, il dottore Emilio D’Oro che ha effettuato una prima visita esterna. Dolore e sgomento a Reino dove Sergio, questo il nome del 32enne, era molto conosciuto e apprezzato.