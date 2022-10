Sarno, uomo adesca una minorenne poi la minaccia: “Ti faccio male”

A Sarno un uomo di 49 anni avrebbe provato ad adescare una minorenne. Si tratta di un 49enne indagato per atti sessuali nei riguardi nei confronti di una ragazzina di Nocera Inferiore. Le indagini sono terminate da poco ed ora il 49enne rischia il rinvio a giudizio. I fatti sarebbero avvenuti tra il gennaio e febbraio del 2021: successivamente, fu l’organo inquirente di Salerno ad indagare sull’uomo, trasmettendo poi il fascicolo alla Procura di Nocera Inferiore per competenza territoriale, in virtù di ragioni procedurali.

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo avrebbe provato più volte a carpire la fiducia della ragazzina, scrivendole messaggi su Whatsapp o telefonandola. Le indagini sono partite dopo la denuncia della famiglia della vittima. Inoltre, l’uomo le avrebbe rivolto complimenti, spesso anche volgari in merito all’aspetto fisico. L’avrebbe addirittura invitata a casa, offrendole piccole somme di denaro e regali. Inoltre, l’indagato avrebbe detto di essere innamorato, salvo minacciare la giovane intimandole di non rivelare nulla ai suoi genitori, altrimenti l’avrebbe picchiata.