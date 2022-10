Santuario di Pompei: domani 4 messe saranno in onda

Domani domenica 16 ottobre, 4 celebrazioni eucaristiche verranno trasmesse in chiaro. Si parte alle 07.00 e si conclude alle 19:00. Ecco il programma per esteso.

Per la comunità parrocchiale di Pompei domani in occasione della consueta programmazione. Ci sarà l’emittente televisiva TV2000 e gli operatori Mediaset di Canale 5.

Un occasione molto importante per il Santuario della Madonna di Pompei, per diffondere il proprio messaggio spirituale ai pellegrini e ai fedeli di tutto il mondo.

Come sappiamo il Pontificio Santuario di Pompei, è uno dei poli religiosi più attrattivi in Italia e in Europa. Nei mesi mariani (maggio e ottobre) è un luogo molto frequentato dai fedeli che provengono da svariate parti d’Italia. In segno di devozione verso la Madonna del Santo Rosario di Pompei.

Ecco il programma completo di domani domenica 16 ottobre:

Alle 7 su Tv2000, la Messa presieduta da Padre Vincenzo Severo, religioso degli Oblati di Maria Immacolata. Mentre alle 8.30, sempre su Tv2000, il rito sarà celebrato dall’Arcivescovo di Pompei, Monsignor Tommaso Caputo. Invece 10:00, la Messa presieduta da Monsignor Pasquale Mocerino, Rettore del Santuario, sarà trasmessa su Canale 5. Ed infine alle 19:00, la Messa celebrata da Monsignor Giuseppe Adamo, Vicario generale della Prelatura di Pompei, sarà mandata in onda da Tv2000.