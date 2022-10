Nonostante l’ottombrata garantisca temperature miti e cielo sereno sulla cittadina Di San Gennaro Vesuviano, non si può dire lo stesso per l’assise comunale : la Consigliera Maria D’Avino nella giornata di ieri ha protocollato una nota indirizzata agli organi competenti e al Primo Cittadino Russo dove dichiara la sua indipendenza . Nella nota, oltre ad un primo richiamo normativo che rimanda al diritto di autodeterminazione, si legge :

“…- considerato pertanto che, alla luce di una serie di circostanze che si sono verificate nell’ultimo periodo, non sussistono i presupposti per poter proseguire il percorso consiliare in totale aderenza alle decisioni della maggioranza.

Tanto visto e considerato,

dichiaro la mia indipendenza consiliare e richiedo altresì di porre all’ordine del giorno del prossimo consesso comunale la discussione della decisione comunicata con la presente, in modo da fornire ai cittadini esaustive motivazioni sottese alla mia decisione.”

Bisognerà dunque attendere la convocazione del prossimo Consiglio Comunale per sapere quali sono le motivazioni che hanno spinto la D’ Avino a prendere delle parziali distanze dal gruppo consiliare e soprattutto dalle decisioni dello stesso.

La D’ Avino , da come si evince dalla nota , continuerà il suo percorso politico per la città di San Gennaro in maniera autonoma, dissociandosi dal modus agendi adottato dal resto dei componenti dell’assise nel prendere decisioni non proprio in linea con il suo impegno per i cittadini .

Una doccia fredda per la compagine Russo, che denota una calma solo apparente nel palazzo di piazza Margherita .