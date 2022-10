Salma di un 93enne riesumata: è giallo sulla sua morte

E’ stata riesumata la salma appartenente ad un persona anziana 93enne di Massa Lubrense. La procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta sulle reali cause del decesso. E’ stata eseguita un’autopsia ieri.

La morte di un 93enne di Massa Lubrense ora è avvolta nel mistero. La persona è deceduta il 20 settembre scorso per cause naturali. Dopo una denuncia presentata in caserma il caso si è trasformato in un giallo, le cui autorità competenti hanno avviato delle indagini, per chiarire in via definitiva le reali cause della sua dipartita.

Andando a ritroso, l’anziano è stato ritrovato senza vita nella sua abitazione, in una frazione del comune di Massa Lubrense (Napoli). Dopo la costatazione dell’avvenuto decesso, la salma è stata tumulata dopo i funerali.

Ma una denuncia ha reso il lavoro degli inquirenti più difficile del previsto, difatti sono in corso degli accertamenti. Tra le persone interrogate figurano il medico di base ed il figlio della persona defunta. Intanto è stato disposto un esame autoptico che si è svolto al Secondo Policlinico di Napoli.

La procura di Torre Annunziata continuerà nei prossimi giorni a monitorare la situazione. Ora si attende l’esito dell’esame autoptico, per confermare o sovvertire le reali cause del decesso. Nel caso in cui il decesso sia avvenuto per cause naturali, ci sarà l’archiviazione del caso, mentre se si riscontrano altre cause, verrà avviato un processo penale contro ignoti, poi le indagini daranno un volto al responsabile di questo gesto.