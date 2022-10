E’ successo in nottata a Roma allo svincolo dell’autostrada A24. Sono state investite mentre si accingevano a prestare soccorso. Le due ragazze erano originarie del Belgio.

Nulla hanno potuto le ragazze quando sono scese da un van noleggiato con il conducente. Il terribile impatto le ha fatte rotolare sull’asfalto, sono morte sul colpo. Un auto pirata nella sua corsa le ha centrate in pieno, i carabinieri sul posto si limitati al momento solo all’identificazione delle vittime.

Secondo la prima ricostruzione degli eventi, le due ragazze sono di origini belghe. Jessy Dewildeman, 24 anni, e Wibe Bijls, 26. Precisamente erano di Menen, un comune belga nella provincia fiamminga delle Fiandre Occidentali. Si trovavano con precisione nella diramazione di Tor Cervara. Preoccupate per un incidente che ha coinvolto due automobilisti avvenuto sempre sul medesimo punto.

Per il momento del pirata della strada non si hanno tracce. E’ accusato di duplice omicidio e di omissione di soccorso, nel momento in cui ha colpito brutalmente le due ragazze.

La polizia stradale sta raccogliendo tutte le informazioni del caso, le indagini sono in corso per smascherare l’individuo che ha travolto le due ragazze. Seguiranno degli aggiornamenti sulla vicenda.