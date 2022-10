Rogo nella notte a San Giuseppe Vesuviano panico tra i condomini

Un rogo nella notte ha incendiato quattro auto. Le fiamme hanno raggiunto i primi piani del vicinato. Non ci sono feriti. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’episodio.

E’ successo in pieno centro a San Giuseppe Vesuviano, al momento non si conoscono le cause dell’incendio. E’ successo tutto nella notte in via Marco Galdi, una traversa di piazza Garibaldi. Quando quattro auto sono andate in fiamme, minando l’incolumità dei residenti e degli appartamenti presenti in loco.

I vicini presi dallo spavento, hanno allertato prontamente la camionetta dei vigili del fuoco, che è sopraggiunta da lì a poco. Sono giunti sul posto anche gli uomini del commissariato di polizia locale e i vigli urbani.

Attualmente le forze dell’ordine, stanno svolgendo sul posto le loro operazioni di verifica, in modo da risalire al vero motivo, per cui è divampato questo rogo. Secondo i primi rilevamenti svolti e la prima ricostruzione, non si esclude la pista dell’incendio di natura dolosa. Le indagini per il momento restano riservate.

Non si segnalano danni alle persone presenti o accorse sul posto.