Era entrato negli uffici comunali di via Pecchia di Arzano dove si trova l’anagrafe ed ha iniziato ad inveire contro i dipendenti e le persone presenti prendendo una sedia e armeggiando con la stessa per poi scagliarla contro i vetri. All’arrivo degli agenti della polizia municipale diretti dal comandante Biagio Chiariello ha cercato di dileguarsi ma è

stato prontamente bloccato. Sul posto intervento il personale del soccorso sanitario del

118 che ha condotto l’uomo in ospedale dove sono stati diagnosticati problemi sanitari.

L’uomo, P.D. le sue iniziali, di Arzano, lamentava per una istanza di reddito di cittadinanza che non poteva presentare in quanto vi erano problemi anagrafici. A conclusione delle operazioni è stato denunciato con rapporto inviato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord