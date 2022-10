Quali sono i pagamenti Inps di novembre? Non solo il Reddito di cittadinanza, a novembre saranno pagati come ogni mese anche Naspi e altri bonus, tra cui bonus Irpef e il bonus una tantum di 200€. A partire dagli ultimi giorni di ottobre l’Inps, in ancora caso già da una settimana circa, inizierà la procedura di pagamento della platea di tutti i beneficiari delle varie agevolazioni.

Alcuni tipi di agevolazione non arrivano a tutti i beneficiari alla stessa data e dipendono, per esempio l’indennità di disoccupazione Naspi, in base al giorno di presentazione della domanda. Altri invece, come il Reddito di cittadinanza, si basano su date fisse per tutti, ma il pagamento può variare da 1 a 3 giorni, a seconda del momento dell’accredito.

In ogni caso, per essere certi della data di accredito, è possibile accedere all’area personale My Inps del sito o app Inps e verificare data e importo dei diversi sussidi e assegni di cui si è beneficiari. Di seguito abbiamo inserito le date dei pagamenti dei diversi tipi di bonus e agevolazioni, sussidi e assegni pagati nel mese di novembre.

Reddito di cittadinanza: le date dei pagamenti

Le date dei pagamenti del Reddito di cittadinanza sono 2: una intorno alla prima metà del mese e una verso la fine del mese. A novembre non divergo dal solito e i pagamenti saranno fatti di conseguenza. Infatti dal 15 ottobre sono iniziati i pagamenti per i primi percettori o per chi ha rinnovato a settembre la domanda per il reddito di cittadinanza dopo i 18 mesi, compresi gli arretrati; mentre alla fine del mese, intorno al 27 novembre, saranno pagati tutti gli altri utenti che usufruiscono del Reddito di cittadinanza ordinario e non hanno dovuto fare una nuova domanda per il rinnovo.

Come sempre, per non incappare nella decurtazione dell’importo fino al 20% del totale, il residuo del Reddito di cittadinanza va speso entro il 30 novembre. Sempre tra il 10 e il 14 ottobre, insieme al Reddito di cittadinanza sono arrivati anche gli accrediti dell’assegno unico per i figli.

Naspi e bonus: le date degli altri pagamenti Inps di novembre

Tra i pagamenti di novembre vi sono anche quelli relativi all’indennità di disoccupazione Naspi. La Naspi viene pagata a seconda dell’invio della domanda e per questo non si hanno date fisse per tutti. Dal 15 al 20 ottobre sarà invece pagato il bonus da 200€ come integrazione dell’indennità di disoccupazione. Del bonus una tantum di 200€ ne possono beneficiare chi non ha già ottenuto negli scorsi mesi tale cifra e per sapere se si è uno dei beneficiari si può controllare attraverso il proprio portale My Inps. Il bonus 200€ sarà pagato solo a chi non l’ho ancora ricevuto e le tempistiche di pagamento sono differenti a seconda della categoria interessata.

I primi a riceverlo sono stati i pensionati, i titolari assegno sociale a seguire, chi ha la pensione invalidità, poi è stata la volta dei lavoratori dipendenti e infine di chi prende il Reddito di cittadinanza

L’ex bonus Renzi, il bonus Irpef 100€, sarà pagato tra il 17 e il 19 ottobre e sarà così anche per novembre. Con legge di Bilancio 2022 è diminuito il tetto isee per percepire l’incentivo, passando da 28.000 € a 15.000 €.

fonte money.it