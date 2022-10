L’INPS, infatti, con il messaggio n. 3684 del 7 ottobre 2022, comunica che è aggiornata la domanda telematica di Reddito di cittadinanza (Rdc) e Pensione di cittadinanza (Pdc), che recepisce le modifiche della Legge di Bilancio 2022.

La predetta domanda è disponibile sui seguenti indirizzi web:

– www.redditodicittadinanza.gov.it nella sezione “Richiedi o accedi”;

– www.inps.it – prestazioni-servizi – reddito-di-cittadinanza-e-pensione-di-cittadinanza.

Modificato il “Quadro F – Condizioni necessarie per godere del beneficio” del modello di domanda, con riferimento alle dichiarazioni in capo al richiedente e ai componenti il nucleo familiare in merito alle misure cautelari e alle condanne per taluni reati individuati dalla richiamata normativa di riferimento.

Al fine di rendere maggiormente accessibile il modello di domanda e per facilitarne la compilazione, la dichiarazione relativa al richiedente è separata da quella relativa ai componenti del nucleo familiare. Il controllo automatizzato sulla presenza di condanne con sentenza passata in giudicato da meno di dieci anni , tramite il Casellario centrale del Ministero della Giustizia, è effettuato su tutti i richiedenti e i percettori di Rdc/Pdc.