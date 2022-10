Reddito di Cittadinanza, addio ai soldi con i figli in età da lavoro

Una nuova sentenza del Corte di Cassazione rappresenta una nuova tegola sul Redito Grillino. Vediamo questa novità e cosa comporta per i beneficiari, perchè oggi sul RdC sta cambiando davvero tutto. Come sappiamo specialmente al sud sono tante le famiglie stremate dalla piaga della povertà e della disoccupazione ed il RdC è sicuramente una mano concreta.

Oggi lo perdi se hai figli in età da lavoro

Tante giovani coppie oggi, specie al sud sono costrette a vivere ancora coi genitori perchè non riescono a trovare lavoro oppure trovano solo pseudolavori poveri presso aguzzini che le pagano a nero 3-400 euro al mese anche per un lavoro full-time.

Un vero dramma al quale il reddito di cittadinanza ha offerto una risposta anche se oggi da molti viene contestata. Infatti se decenni di chiacchiere sul lavoro al sud non hanno prodotto nulla (anzi hanno aggravato la disoccupazione) almeno uno strumento contro la povertà poteva essere un aiuto. Ma oggi non solo il Governo Meloni lo vuole cancellare, ma arriva anche una novità dalla Cassazione che riguarda i figli in età da lavoro.

Novità Cassazione

Il caso proposto innanzi alla Corte di Cassazione è quello di una ragazza di 30 anni che dopo una serie di peripezie lavorative che includevano anche lavori poveri da 50 euro la settimana, viveva ancora con l’anziano padre disabile. La donna ormai viveva col padre da tempo. La donna si era sposata ma poi aveva divorziato dal marito a 22 anni. Dopo anni di ricerche infruttuose di un lavoro si ritrovava ancora a 30 anni a vivere con l’anziano padre malato. Una condizione sicuramente triste e non appagante che però nel meridione non è così rara. La Corte di Cassazione ha stabilito che la donna ormai adulta non aveva più il diritto di chiedere il mantenimento del genitore.

Che succede con il Reddito grillino

L’Ordinanza della Suprema Corte n. 29264 dunque stabilisce che la figlia ormai donna nonostante le sue difficoltà economiche e lavorative non ha più diritto ad essere mantenuta con i trattamenti assistenziali del padre vista la sua età. Semmai la Suprema Corte ricorda che lei potrebbe chiedere in proprio il RdC ( i giudici fanno riferimento senza citarlo espressamente). Ma come sappiamo ben presto richiedere il reddito grillino sarà impossibile a causa della cancellazione voluta dal nuovo governo Meloni. Dunque una delle tante storie tristi di un sud povero e che oggi con le bollette alle stelle e senza RdC rischia davvero tanto.

fonte ilovetrading.it