Arriva un aiuto per le famiglie in difficoltà. Pronto il bonus di 550€ per i redditi bassi. Ecco come fare domanda. Nonostante la crisi e le difficoltà economiche che tutti noi dobbiamo affrontare, arriva una buona notizia per molte di quelle famiglie che attualmente si trovano in condizioni di maggiore difficoltà. Sta infatti per arrivare il bonus di 550€ per i redditi bassi che darà un po’ di ossigeno a quei cittadini che stanno subendo l’attuale crisi economica globale. Ecco, quindi come fare per ottenere l’indennità e come fare domanda.

Bonus 550€: ecco come fare domanda

I cittadini potranno presto avere un nuovo aiuto economico in Italia. Si tratta del bonus 550€, un sostegno una tantum che potrà essere usufruito dai lavoratori che hanno un contratto part-time. L’Inps ha diffuso alcune note in cui si specificano quelle che sono le modalità per fare richiesta ed accedere al bonus. Ecco come fare.

Il bonus 550€ è un sostegno che può essere cumulato con il bonus 200 euro, introdotto dal Decreto Aiuti bis, e il bonus 150€, introdotto questa volta dal Decreto Aiuti ter. Sono in moltissimi i cittadini che hanno bisogno di questo bonus e che in questo momento si dichiarano interessati alle modalità di richiesta e ottenimento del sussidio.

Chi può accedere al bonus 550€

Possono ottenere il bonus 550€ tutti coloro che hanno un contratto di lavoro part-time ciclico nel 2021. In questo arco di tempo, quindi, i lavoratori devono aver accumulato periodi non lavorati interamente per almeno un mese, in misura inferiore alle 7 settimane e non superiori alle 20. È inoltre importante specificare che è necessario non aver condotto altre tipologie di lavoro subordinato.

fonte ilovetrading.it