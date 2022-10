Paura nel tardo pomeriggio per un ragazzo e una ragazza napoletani. I due si sono persi nel corso di un’escursione nel territorio del comune di Sant’Angelo a Scala, lungo la fascia del Monte Partenio. I Carabinieri di Avellino hanno chiesto il supporto dei Vigili del Fuoco del comando provinciale che hanno inviato sul posto squadre di terra. Chiesto anche l’intervento di un elicottero dei caschi rossi. Sono stati proprio gli operatori a bordo del velivolo a individuare i due ragazzi in una zona impervia. I due sono stati imbracati e fatti salire sull’elicottero con una corda d’acciaio tirata da un verricello. Oltre a un notevole spavento, per loro nessuna conseguenza.

Ancora un salvataggio costretti dalle situazioni scarsamente sicure con cui in molti si inerpicano in zone complicate. Un briciolo di attenzione in più eviterebbe queste situazioni di pericolo.