Aprirà al Centro Commerciale Campania il primo punto vendita in Campania. La catena di abbigliamento irlandese low cost sbarca a Marcianise. L’apertura è fissata per natale 2022.

Ci siamo quasi, dopo gli ultimi adempienti contrattuali dovuti ai rallentamenti della pandemia covid-19. Lo store è in fase di allestimento e i lavori sembrano viaggiare spediti. Il Centro Commerciale Campania è pronto ad aprire le porte a Primark. Gli avventori di questo brand già stanno scalpitando, perché l’apertura è ormai vicina.

DATA DI APERTURA DEL NUOVO STORE

Primark conta già diversi punti vendita in Italia (circa 11 con precisione), con circa 3.000 collaboratori all’attivo. Il fatidico taglio del nastro, molto presumibilmente coinciderà con il periodo natalizio, secondo alcuni potrebbe essere fissato proprio a ridosso del 25 dicembre.

Quindi ci sarebbe un’opportunità concreta da parte dei clienti, di usufruire del punto vendita già per fare i regali ai propri familiari per questo Natale.

PRIMARK CERCA NUOVI COLLABORATORI

Inoltre la multinazionale ci fa sapere che è in cerca di nuove unità operative, da integrare nel proprio staff al momento dell’apertura. I profili indicati e adatti sono: “addetti al visual merchandising, addetti al cash office, addetti al magazzino”.

In base all’esperienza precedentemente maturata, verrà poi indicato il contratto di lavoro adeguato al candidato.

Si parte con un contratto part-time di 18 ore, con disponibilità soprattutto nel fine settimana.

Ed un contratto part-time di 20 ore, più dinamico e trasversale rispetto al primo, con più turni distribuiti in tutto l’arco settimanale. La fascia d’età indicata oscilla dai 23 ai 55 anni.



COME CANDIDARSI

La candidatura può essere presentata direttamente sul sito, nella sezione lavora con noi. L’azienda ci tiene a far sapere che il candidato ideale deve soddisfare questi requisiti: persona dinamica, ambiziosa, capacità di lavorare in gruppo, voglia di apprendere e cresce all’interno dell’azienda e spiccata attitudine per questa professione.