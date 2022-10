“Il pacchetto approvato – dice il premier uscente – accoglie tutte le proposte dell’Italia: la creazione di un corridoio per i prezzi del gas, il disaccoppiamento dei prezzi del gas e dell’elettricità, la necessità di avere strumenti comuni per affrontare e mitigare l’effetto del rincaro dei prezzi dell’energia su imprese e famiglie. Dal summit è arrivato il pieno avallo politico, ora aspettiamo decisioni operative”.

E “alcuni effetti di questa decisione – rileva – sono già visibili. La decisione di questa notte, come gli annunci dei mesi scorsi, hanno portato a un calo del prezzo del gas. Il prezzo del gas sul mercato Ttf che aveva toccato i 350 euro per megawattora ad agosto, è sceso a 116 euro, circa un terzo. Oggi, dopo che si è diffusa la notizia che avevamo trovato un accordo, ha perso il 10%, a dimostrazione che la componente speculativa che c’è nella formazione di questo prezzo è molto rilevante. Questo – rimarca – era il modo con cui andava affrontata questa crisi fin dall’inizio. Quindi è un’ulteriore prova della bontà delle nostre proposte, che si tradurranno presto in bollette più basse“.