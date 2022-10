Grave aggressione in strada, nel primo pomeriggio di ieri, in piazza Amabile, a Castel San Giorgio, a pochi passi dal Comune. Un commerciante ed un’altra persona hanno iniziato a litigare per motivi non noti: dalle parole, si è passati rapidamente ai fatti e nella rissa sono intervenuti anche terzi. Un uomo sarebbe stato estratto da un furgoncino e preso a bastonate. Sul posto, i carabinieri per gli accertamenti del caso. Soccorsa, inoltre, la persona ferita: si indaga, dunque, per ricostruire l’esatta dinamica e le cause del grave episodio.

A seguito delle ferite era finito prima all’ospedale di Nocera poi al Cardarelli di Napoli. La prognosi supera i 40 giorni. I due sono accusati di lesioni gravissime e detenzione di porto d’armi in luogo pubblico. Da indagini dei carabinieri, pare che alla base di tutto vi fossero problemi di natura economica.