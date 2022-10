Riorganizzazione degli uffici, una maggiore spinta sugli impianti fotovoltaici e sulle comunita’ energetiche. Ma anche, in vista delle festivita’ natalizie, riduzione al minimo dell’utilizzo delle luminarie, per evitare sprechi. Il Comune di Napoli si prepara a questo tipo di misure, da affiancare a quelle gia’ varate dal Governo, per fronteggiare il caro energia. Dopo la riunione dei giorni scorsi del Tavolo sull’energia, e’ il sindaco Gaetano Manfredi a tracciare la strada. “Ci muoveremo sulla riorganizzazione dei nostri uffici, per promuovere azioni di risparmio energetico, riduzione degli sprechi e miglioramento dell’efficienza – spiega – poi agiremo su tutti gli impianti fotovoltaici, sia pubblici che privati, per rimetterli in funzione e promuoverne di nuovi”.

Per garantire una maggiore autosufficienza energetica, inoltre, l’Amministrazione puntera’ molto sulle comunita’ energetiche. “A Napoli ne abbiamo un esempio molto importante nel quartiere di San Giovanni a Teduccio – ricorda – e speriamo si possa replicare questo modello in altre parti della citta’”. Manfredi sottolinea poi, che per il prossimo Natale, il Comune seguira’ la linea della “sobrieta’” sia per quanto riguarda l’illuminazione dei monumenti che per le luminarie. “Daremo solo dei segni – chiarisce – senza eccedere, perche’ sarebbero degli sprechi, considerando le difficolta’ complessive di tutti nella gestione e nel pagamento di energia”. (