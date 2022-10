Sono 64 le persone identificate ieri dagli agenti del commissariato di Pompei, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania, che hanno effettuato oggi un servizio straordinario di controllo del territorio in via Plinio e nelle piazze Vittorio Veneto e Bartolo Longo. Controllati anche 39 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo, e contestate 9 violazioni del codice della strada per mancanza della revisione periodica, mancata copertura assicurativa, guida con patente scaduta e mancata esibizione dei documenti di circolazione elevando sanzioni per un totale di 1842 euro.

Posti di blocco che continueranno nei prossimi giorni a Pompei ma anche nelle città vesuviana limitrofe dove i controlli si sono sempre compiuti anche in forma più massiccia come avviene ad esempio nell’area torrese.