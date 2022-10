«Possiamo apparare?», 100 euro per evitare la multa: arrestato

Verso le ore 21.50 dell’11 ottobre, gli agenti della Sottosezione Polstrada di Napoli Nord, sull’Autostrada A/1 nel territorio del Comune di Caivano, hanno proceduto al controllo di un autocarro Fiat Magirus con a bordo tre persone. Durante le fasi del controllo il personale operante ha contestato al conducente una violazione del Codice della Strada in quanto i due passeggeri occupanti dell’autocarro non possedevano titolo per essere trasportati sul veicolo commerciale.

Il conducente, un cittadino italiano di 65 anni, non appena informato dagli agenti della violazione contestatagli e della sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione per un mese, rivolgendosi ai poliziotti proferiva le testuali parole: “Possiamo apparare?” appoggiando contestualmente nel vano cruscotto dell’autovettura di servizio la somma di € 100,00, suddivise in due banconote da 50,00. Immediatamente i due operatori hanno proceduto all’arresto del predetto conducente per il reato di istigazione alla corruzione. Accompagnato in ufficio, ne è disposto l’accompagnamento in Carcere presso la Casa Circondariale di Napoli.