Posa senza veli davanti al Duomo di Amalfi: tre denunce

Nuda, coperta solo da un drappo rosso, ed in possa sulle scale del Duomo. Sembrava uno shooting professionale, con tanto di fotografo e assistente, ma invece erano “solo” tre turisti. Degli scatti ricordo che sono costati cari ai tre visitatori, che sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno per atti osceni in luogo pubblico.

L’episodio è avvenuto ieri, di prima mattina. La donna, di nazionalità inglese, ha prima percorso l’iconica scalinata del Duomo, per poi fermarsi davanti al portone d’ingresso a posare. A notarla, oltre alle persone che in quel momento si trovavano in piazza e iniziavano a popolare la città, anche agli agenti della Polizia Municipale di Amalfi, che sono intervenuti sul posto e hanno messo fine al servizio fotografico, che naturalmente non aveva alcuna autorizzazione.

I tre, che hanno raccontato di voler solo realizzare delle foto ricordo diverse dal solito, sono stati diffidati dal diffondere le foto scattate. Ma le immagini di quanto accaduto, riprese da uno dei presenti, hanno in poco tempo fatto il giro del web. Dura la condanna da parte dei cittadini che hanno trovato di cattivo gusto la scelta di realizzare uno shooting hot proprio lì.