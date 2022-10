Sarebbe questa la cifra pattuita, atta ad avviare i lavori di ristrutturazione e di rifacimento della chiesa madre situata all’interno del cimitero. Ad annunciare l’avvio del progetto è stato proprio il sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio. I lavori partiranno a breve.

Grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) la cappella cimiteriale o chiesa madre avrà un nuovo aspetto. La conduzione dei lavori di restyling è stata affidata all’ingegnere Massimo Annunziata. Un lavoro cosi complesso che comprenderà l’intera struttura esterna, oltre ai lavori di restauro che si terranno al suo interno. La chiesa in questione è ubicata al cimitero di Pompei situato a Via Nolana.

Il progetto è stato attenzionato negli anni scorsi, e poi approvato in via definita a maggio del 2021, per una spesa complessiva che ammonterebbe a (998,780,48€).

Un lavoro sul quale il primo cittadino di Pompei Carmine Lo Sapio si era espresso sin da subito favorevole. Questo è il primo progetto che si attuerà, assieme ad altri tre importanti presentati nei mesi scorsi e che saranno dispensati a breve.

Il sindaco tempo fa aveva dichiarato che “era necessario restituire dignità al cimitero. Con questa opera iniziamo a farlo per davvero. Il degrado che avvolge il cimitero e la Chiesa Madre è sotto gli occhi di tutti. I pompeiani conoscono bene la quesitone. E’ una questione di rispetto per i defunti, ma anche e soprattutto di sicurezza.

Secondo le dichiarazioni riportate dal sindaco, saranno attuati altri lavori all’interno del cimitero di Pompei. Seguiranno ulteriori aggiornamenti sulla vicenda.