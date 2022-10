Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato di Pompei, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato un ragazzo a bordo di un’auto in via Aldo Moro a Pompei trovandolo in possesso di 22 bustine contenenti circa 27 grammi di canapa indiana e 215 euro; inoltre, presso la sua abitazione a Scafati hanno rinvenuto una busta con circa 114 grammi della stessa sostanza, una bustina con circa 18,5 grammi di hashish, diverso materiale per il confezionamento della droga ed un bilancino di precisione.

Un 22enne di Scafati è quindi inoltre denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.