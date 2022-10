Pompei: La chiusura del mese mariano

Si appresta a chiudere il mese dedicato alla Madonna di Pompei. Ecco di seguito riportiamo il programma di domani 30 ottobre. I fedeli sono invitati a parteciparvi.

Anche il mese di ottobre si appresta alla chiusura e per i fedeli della Madonna del Santo Rosario di Pompei, rappresenta l’ultima vera occasione del 2022 per venire in pellegrinaggio nella città mariana.

Ma visto che non tutti possono spostarsi e venire in prima persona. Il Santuario di Pompei ha stabilito che il 30 ottobre, alcuni degli appuntamenti più importanti in programma, verranno trasmessi in chiaro in televisione.

Ecco il programma integrale della giornata di domani: Domenica 30 ottobre, quattro celebrazioni trasmesse, dal Santuario di Pompei, in diretta televisiva.

Alle 07:00, su Tv2000, la Messa presieduta da Don Domenico Arcaro, direttore dell’Ufficio per la cooperazione missionaria della Prelatura di Pompei.

Alle 08:30, sempre su Tv2000, il rito sarà celebrato dall’Arcivescovo di Pompei, Monsignor Tommaso Caputo.

Alle 10:00, la Messa presieduta da don Ivan Licinio, vicerettore del Santuario, sarà trasmessa su Canale 5.

Infine alle 19:00, la Messa, celebrata da monsignor Francesco Paolo Soprano, delegato del Santuario per la Missione mariana, sarà mandata in onda da Tv2000.

Vi ricordiamo che la Messa in Tv è un’opportunità preziosa per gli ammalati, per chi gli è accanto, per chi è impossibilitato a muoversi. Per tutti gli altri è doveroso e bello partecipare alla celebrazione dell’Eucarestia in presenza, nelle proprie chiese parrocchiali e insieme ai fratelli della propria comunità.