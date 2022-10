Pompei sarà finalmente sicura. Un progetto è stato approvato per arginare le scorribande tra i ragazzini, soprattutto nei fine settimana. Il sindaco Carmine Lo Sapio si ritiene ampiamente soddisfatto. A breve il via libera dei lavori.

Le forze dell’ordine di Pompei avranno nuovi “occhi”, per far fronte a possibili episodi futuri, di risse, atti vandalici e scorrerie urbane tra le baby gang. Saranno infatti istallati nuovi circuiti di videosorveglianza, proprio per aiutare le pattuglie che presidiano la pizza nelle ore serali e notturne. Un progetto costato circa 150 mila €.

Un provvedimento attuato, anche in virtù dell’ultimo episodio di movida violenta registrato, tra le strade principali della città mariana. In cui un ragazzino viene prima strattonato e poi picchiato da un gruppo di coetanei, una violenza non solo di natura fisica ma anche morale. Infatti al momento dell’aggressione, un complice ha persino filmato la scena, per poi renderla virale sui social.

Oltre al fenomeno delle baby gang, l’amministrazione comunale è inamovibile anche sul fronte dettato dalla microcriminalità, si stanno compiendo sempre più spesso rapine e furti ai danni dell’attività commerciali.

Il sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio, ha sempre espresso in qualità di primo cittadino, il ritratto di una città modello, sicura e nel rispetto della legalità. Da una sua idea è nato il progetto Pompei Sicura, che prevede appunto l’istallazione di nuove supporti adibiti al monitoraggio cittadino.

Si attende solo il via libera da parte del Ministero Dell’Interno per poter ottenere il finanziamento necessario per poter poi iniziare i lavori.