Si è verificato un altro episodio di rissa e violenza a Pompei (zona Piazza Bartolo Longo). Coinvolto un gruppo di ragazzini. I carabinieri indagano sull’accaduto.

Un violento scontro verbale si è tramutato tragicamente in una rissa. Ancora una volta tra le strade principali della città mariana, si è registrato l’ennesimo episodio recrudescente tra le baby gang. Questa volta è successo proprio nella piazza principale di Pompei. Dai filmati raccolti si nota come un gruppo di ragazzini, si sia prima spintonato per poi degenerare l’accaduto in un violento pestaggio. E’ successo in tarda serata.

Sono sopraggiunti anche i carabinieri, probabilmente richiamati all’ordine da alcuni passanti. Sin da subito hanno avviato le indagini, per chiarire i motivi del gesto e la dinamica dell’episodio. In modo da poter ricostruire i fatti e punire i principali responsabili.

Non è bastato il drammatico episodio che ha visto come protagonista un bimbo pestato a sangue dai suoi coetanei, il cui video è stato reso poi virale da quest’ultimi. Ad oggi Pompei in termini di sicurezza rappresenta un colabrodo, oltre all’ultimo episodio registrato in nottata, sono anche diversi gli episodi di rapina, furto e scasso.

E’ stato approvato recentemente dal consiglio comunale il progetto che prevede la realizzazione di un sistema di videosorveglianza di ultima generazione, atto ad aiutare le forze dell’ordine nelle operazioni di controllo quotidiane.

Sarà questo provvedimento ad invertire il trend degli episodi? Nel frattempo questo fenomeno stenta ad arginarsi, oltre le baby gang, l’attenzione si sta spostando anche alle attività commerciali. Con episodi analoghi che si registrano ogni settimana.