Dopo la fine della relazione con la sua ex ne intraprende un’altra con l’amica di lei. Ex suocera e ragazza tradita incontrano la giovane in strada e la picchiano selvaggiamente davanti a turisti e residenti nei pressi del Santuario di Pompei. Entrambe finiscono a processo con l’accusa di lesioni davanti ai giudici del Tribunale di Torre Annunziata che hanno proceduto per competenza territoriale essendo il fatto accaduto nella città mariana con i protagonisti tutti scafatesi.

Un fatto che scatenò non poche polemiche dal punto di vista della sicurezza già quando avvenne. In quel periodo cominciarono anche a girare dei video via social in cui si poteva intravedere una parte dell’aggressione senza che però si conoscessero i reali motivi. Una storia di tradimenti e disagio, dunque, che ha sporcato due comunità.