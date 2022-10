Pensioni di reversibilità e invalidità: l’Inps cambia tutto

Arrivano delle importanti novità per quanto riguarda la pensione di reversibilità e anche quella di invalidità. Come sappiamo la pensione di reversibilità è un istituto estremamente importante per quanto riguarda il mondo delle pensioni. Infatti proprio quando muore il coniuge scatta un momento estremamente destabilizzante per il coniuge superstite. Oltre ovviamente al terribile dolore per la perdita del coniuge, il problema risulta anche economico.

Come funzionano ora questi trattamenti

Quindi la pensione di reversibilità rappresenta sicuramente un qualcosa di estremamente prezioso nel mondo delle pensioni italiane. Ma molti si chiedono se la pensione di reversibilità e quella di invalidità possano effettivamente cumularsi. È importante chiarire alcune cose. La pensione di reversibilità spetta sempre ma può essere anche pesantemente ribassata a causa del reddito. Infatti la pensione di reversibilità spetta in tutti i casi in cui c’è stato il matrimonio ma proprio il reddito del coniuge superstite può farla scendere anche di molto. La pensione di reversibilità non può mai essere azzerata a causa del reddito tuttavia può scendere anche di parecchio.

Cumulabilità e cifre

Per quanto riguarda la pensione di invalidità civile si tratta di un trattamento assistenziale completamente diverso. Infatti la pensione di invalidità civile va proprio a soccorrere tutte quelle persone che si trovino nella condizione della disabilità. Ma c’è un punto molto importante da capire. La pensione di invalidità civile è comunque sia legata al reddito. Quindi sia il trattamento relativo alla reversibilità che quello relativo all’invalidità sono comunque sia legati al reddito. Quindi per poter avere diritto all’invalidità c’è bisogno che non solo l’invalidità sia pari o superiore al 74%, ma ci sono anche dei limiti reddituali. Infatti per avere l’invalidità parziale non si devono superare i 5.010 euro annui. Quindi il cumulo tra pensione di reversibilità e pensione di invalidità è teoricamente possibile.

Soglie più alte: quando scattano

Tuttavia la pensione di reversibilità deve essere entro la soglia che abbiamo visto adesso perché altrimenti non si possono cumulare. Quindi come gli esperti del mondo delle pensioni sottolineano tra queste due pensioni non vi è una teorica incompatibilità. Quindi si possono percepire tranquillamente tutte e due. Il problema però è che essendo entrambe legate al reddito, il beneficio di una potrebbe completamente impedire il beneficio dell’altra proprio per le ragioni reddituali. Ad ogni modo bisogna tenere presente che un discorso diverso riguarda gli invalidi al 100%. Infatti per gli invalidi al 100%, il reddito limite è di 17.050€ quindi in questo caso cumulare la reversibilità e l’invalidità totale diventa decisamente più facile.

fonte ilovetrading.it