Notizia confortante per alcuni pensionati INPS. Hanno diritto a 200 euro in più, ma non si tratta del bonus 200 euro. Tra bonus, integrazioni alle pensioni, sconto bollette, esenzioni da canone RAI e quant’altro i pensionati in difficoltà economica possono usufruire di tutta una serie di agevolazioni mediate dall’INPS. Specialmente se al reddito basso si unisce la necessità di cure specifiche. Che in molti casi non possono essere espletate appieno da professionisti a domicilio, ma richiedono l’ausilio di strutture specializzate con assistenza continua garantita. E questo a fronte di spese affatto esigue.

L’assistenza di una persona anziana può essere molto costosa. Per questo èstata disposta la possibilità da parte degli enti di supportare le spese, erogando 200 euro al mese. Il contributo spese per l’assistenza può essere richiesto sia dal pensionato che dal suo caregiver. Il problema è che l’iniziativa non è statale, ma regionale. Per cui alcune regioni hanno incluso questo beneficio nei supporti ai pensionati, altre no.

Pensionati INPS, in quali comuni si possono richiedere i 200 euro

Per ottenere l’assegno di cura di 200 euro al mese, i titolari di pensioni INPS devono farne richiesta all’amministrazione di competenza. La prima condizione per i 2.400 euro annui è che l’ISEE del nucleo familiare non debba superare i 20.000 euro annui. Per quest’anno l’unica regione in cui è attivo il bonus per gli anziani non autosufficienti sono le Marche. Nello specifico nei comuni:

Montefano;

Civitanova Marche;

Montelupone;

Montecosaro;

Monte San Giusto;

Porto Recanati;

Morovalle;

Recanati;

Potenza Picena.

Per richiederlo, oltre all’ISEE suddetto, è richiesta la residenza in uno dei comuni sopracitati. Inoltre per ottenere i 200 euro al mese si deve avere nel nucleo familiare un anziano non autosufficiente di età superiore ai 65 anni. In seguito alla domanda l’ente erogatore della regione pubblicherà una graduatoria, con punteggi assegnati in base ai criteri di accesso al bonus. Solo i primi 200 nella lista potranno usufruire dei 2.400 euro annuali.

Per richiedere l’assegno di cura è necessario essere in possesso di SPID o CIE ed accedere all’area “Servizi e Interventi Sociali” del sito ambitosociale14.it. In questa sezione, poi, sarà necessario selezionare i servizi per gli over 65 e, di seguito, la dicitura “Assegno di Cura”.