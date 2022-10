La circolare n. 114 dell’Inps, l’Istituto nazionale della previdenza sociale, chiarisce le informazioni in merito all’aumento delle pensioni per i mesi di novembre e dicembre (oltre alla tredicesima). Nello specifico, si fa cenno alla rivalutazione anticipata, prevista dal Decreto Aiuti bis, che si applica alle mensilità fino ai 2.692 euro. La misura è stata inserita dal decreto per indurre un maggior potere d’acquisto. Si parla di anticipo perché la data di riferimento è l’1 gennaio 2023. L’aumento è perciò “disposto nelle more dell’applicazione della perequazione delle pensioni per l’anno 2022, con decorrenza 1° gennaio 2023”.

La perequazione prevede l’adeguamento degli importi pensionistici all’aumento dei prezzi e li protegge dall’inflazione. Viene applicata a gennaio di ogni anno e si riferisce all’inflazione dell’anno precedente. Spiega L’Inps nella circolare: “L’incremento è calcolato sull’importo cumulato, ove ne ricorrano le condizioni, delle pensioni del soggetto, a fasce progressive, partendo dall’importo lordo del mese di settembre 2022 per il calcolo della percentuale di incremento da attribuire al soggetto che andrà applicata sull’importo in pagamento al mese di ottobre 2022 delle pensioni del soggetto”.

La circolare

La circolare riporta la suddivisione in fasce: la prima va da zero a 2.097,40 euro mensili e prevede un aumento massimo di 41,95 euro. La seconda da 2.097,41 a 2.621,75 euro, con aumento massimo di 9,44 euro. La terza da 2.621,76 euro a 2.692,00 euro e vede un incremento di 1,05 euro. Il limite massimo per ottenere l’aumento è pari a 2.692 euro (rappresenta la quarta fascia) che viene maggiorato di un importo pari a 52,44 euro in base alla clausola di salvaguardia, per un importo massimo di 2.744,44.

L’Inps precisa che per individuare l’importo nei cedolini bisognerà controllare alla voce “Incremento D.L. Aiuti bis”. L’incremento è soggetto a Irpef: sarà tassato su ogni mensilità. Per quanto riguarda le pensioni della gestione privata sarà introdotta la specifica “conguaglio Irpef anno in corso”. Per la gestione pubblica verrà invece ricalcolata la voce di trattenuta Irpef regolarmente esposta.