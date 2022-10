Pellet scadente: maxi-sequestro in Campania

Ancora un blitz da parte della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno. I militari hanno sequestrato due depositi di pellet in Cilento, uno si trova a Capaccio Paestum, l’altro ad Albanella. Denunciati alla procura di Salerno i rappresentanti delle aziende che dovranno rispondere dei reati di frode in commercio e vendita di prodotti industriali recanti segni mendaci. Durante una serie di controlli infatti sono ritrovate all’interno delle strutture oltre 100 tonnellate di prodotto non certificato. Il combustibile green è stato sequestrato dalle fiamme gialle.



Questa è soltanto l’ultima attività posta in essere dalle fiamme gialle per il sequestro di pellet privo delle necessarie certificazioni. Nei giorni scorsi, nell’ambito dei controlli per il contrasto alla contraffazione, tutela del “made in Italy” e sicurezza prodotti, i finanziari hanno sottoposto a sequestro 10.500 kg di pellet da riscaldamento e denunciato per frode in commercio il titolare di un’impresa di Satriano di Lucania.