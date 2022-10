Era stato troppo a lungo seduto davanti a una macchinetta per videopoker, e per questo ha rimediato due coltellate, una alla mano e una al fianco. Era il 4 settembre, e l’aggressione era avvenuta in una tabaccheria di Torre Annunziata (Napoli). A distanza di un mese dall’episodio, gli agenti del commissariato di polizia di Castellammare di Stabia, insieme ai colleghi di Torre Annunziata, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal gip del tribunale oplontino.

Lo hanno arrestato A.C. pregiudicato di Torre Annunziata. Deve rispondere di lesioni pluriaggravate. All’uomo sono contestati anche i reati di tentata violenza privata e di porto illegale di arma.