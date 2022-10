Nel tardo pomeriggio di ieri, a Palma Campania durante una sessione straordinaria monotematica del Consiglio Comunale, votata e approvata all’unanimità la proposta di concedere dei terreni in comodato d’ uso all’Asl la costruzione di un Ospedale di Comunità.

I terreni interessati sono quelli siti in Via Lauri.

Un traguardo importantissimi sotto vari aspetti :

Gli Ospedali di Comunità serviranno come strutture ponte tra il domicilio e l’ospedale in senso stretto. In Italia entro metà del 2026 dovrebbero sorgerne 381 : Palma Campania è tra questi.

Oggi, grazie ai fondi del PNRR, l’idea si sta concretizzando, sulla scorta delle enormi difficolta riscontrate nel recentissimo periodo pandemico .

Si tratta, dunque, di strutture sanitarie che dovrebbero agire come anello di congiunzione tra l’ospedale e il territorio e accogliere quei pazienti che hanno bisogno di interventi a bassa o media intensità clinica. L’assistenza sarà coordinata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di libera scelta e come personale quello infermieristico.

Un’ opera importantissima, che grazie all’ impegno dell’ Amministrazione Donnarumma e della Presidente del Consiglio Avv. Mariagiovanna Peluso viene data alla citta’una grandissima opportunità di sviluppo .

Il progetto, come ha sottolineato il Sindaco Aniello Donnarumma, gode di un finanziamento di 5 milioni di euro e il tutto sarà gestito interamente dall’ ASL.

Ma c’ è di più: nel lungo dialogo intercorso nei giorni scorsi tra Amministrazione ed l’ASL, oltre all’ individuazione dei terreni e la lork disponibilita’, si è optato anche per una permuta che vede protagonista il presidio Biagio Lauro, in Via Municipio attualmente rientrante nei beni alienabili dell’ Asl stessa .

“ un grande risultato raggiunto per la città: molti comuni sono stato finanziati per le case di prossimità, Palma Campania invece per un Ospedale di Comunità.

Un ringraziamento va al Presidente del Consiglio, Mariagiovanna Peluso, per il lavoro svolto non solo oggi ma anche nel periodo della pandemia “

Queste le parole del Sindaco .

Palma Campania continua a crescere e lo fa attraverso piccole e grandi opere come questa, opere destinate a durare nel tempo e che apportano non pochi vantaggi alla comunità.

Nel video, la Presidente Peluso ed il suo intervento in consiglio