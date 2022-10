“Palma Campania Oktoberfest”, si avvicinano le 5 serate kolossal in stile bavarese

Procede tutto spedito per “Palma Campania Oktoberfest”, un evento speciale promosso da “Buona Palma Campania”. Una cinque giorni innanzitutto di ottima birra artigianale (Mastri Birrai Umbri) e specialità bavaresi, ma anche di spettacoli, giochi, eventi e attrazioni. La manifestazione si terrà dal 27 al 31 ottobre al Parco delle Nuvole di Via Tirone a Palma Campania ed ha il patrocinio del Comune palmese. L’evento offrirà un’ampia area per consumare e un comodo e ampio parcheggio.

Gli eventi

I promotori hanno per il momento fornito qualche anticipazione a riguardo di cosa accadrà durante le serate e sulle attrazioni. La cerimonia inaugurale avverrà con Pippo Pelo, tutto in diretta su Radio Punto Zero. Prevista la partecipazione di artisti musicali e artisti di strada che si alterneranno nei vari giorni. I percorsi di degustazione sono affidati alle attività palmesi che si cimenteranno nella realizzazione di prodotti tipici bavaresi, come lo stinco di maiale, bretzel, pollo alla griglia, insalata di patate tedesca, salsicce di Monaco e sauerkraut, strudel e tanto altro. L’ultima sera si darà spazio all’Halloween Party e uno strepitoso dj set per l’Halloween Party.

Insomma, un evento assolutamente da non perdere e che si differenzia in molti aspetti dalle altre feste della birra presenti nei territori circostanti. Inoltre, come avviene da sempre in Germania, si terrà ad ottobre, dunque tradizione vivissima e rispettata, portando un pezzo vero di Baviera ai piedi del Vesuvio.