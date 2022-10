“Palma Campania Oktoberfest”, dal 27 al 31 ottobre show e fiumi di birra in pieno stile bavarese

Tutto pronto per “Palma Campania Oktoberfest”, un evento speciale promosso da “Buona Palma Campania”. Una cinque giorni innanzitutto di ottima birra artigianale (con i Mastri Birrai Umbri) e specialità bavaresi, ma anche di spettacoli, giochi, eventi e attrazioni. La manifestazione si terrà dal 27 al 31 ottobre al Parco delle Nuvole di Via Tirone a Palma Campania ed ha il patrocinio del Comune palmese. L’evento offrirà un’ampia area per consumare e un comodo e ampio parcheggio. Palma Campania, per cinque giorni, si trasformerà in una piccola Baviera con i ristoratori locali che proporranno le tipiche pietanze dell’Oktoberfest. Tutti in diretta su Radio Punto Zero. Ci saranno attrazioni per tutti, dai più piccoli fino agli adulti.

GLI EVENTI

Giovedì 27 ottobre. Inaugurazione alle 19,30 con taglio del nastro da parte del sindaco Nello Donnarumma; ci sarà la partecipazione dell’artista e speaker radiofonico Pippo Pelo e della Play Animation con gli artisti da strada; alle 21,30 live set del cantautore Domenico Iervolino; alle 23,30 dj set con Salvatore Ferraro.

Venerdì 28 ottobre. Si parte invece alle 10 del mattino con il percorso didattico dei Mastri Birrai Umbri con le scuole medie superiori. Alle 19,30 parte la seconda serata, ed alle 20 il live st Taurasi Band. Alle 21,30 concerto live di Raoul & Swing Orchestra; alle 23,30 il dj set di Riccardo Parisi.

Sabato 29 ottobre. Start alle 19,30; alle 20 live del cantautore Domenico Iervolino; poi lo spettacolo delle Quadriglie del Carnevale Palmese; alle 22,30 Pippo Pelo con la partecipazione di Pika Dj e Adriana; alle 23,30 il dj set di Antonio Stampati.

Domenica 30 ottobre. Start alle 19,30. Alle 20 Live Set Legacy Band, alle 22 il concerto di Tony Tammaro; alle 23,30 il dj set con Gianfranco Marciano.

Lunedì 31 ottobre. Start per l’ultimo giorno alle 16; ci sarà l’Halloween Party con trucchi e acconciature “da paura” da parte degli allievi dell’Istituto e dell’Accademia Triade di Napoli e Nola, e trucchi e giochi per bambini; alle 23 Dj set Horror Party con i dj che si sono alternati nel corso delle precedenti serate.

GLI ALIMENTI

Saranno, come detto, i ristoratori palmesi a proporre i piatti tipici bavaresi: Volver, Cerere e Bacco, Fronte Vesuvio, Gnam Burger, Mister Doc, SudEat, Jervolino Istituti Scolastici, Principe di Napoli, l’Istituto Superiore Striano-Terzigno, Ristorante Pizzeria Primavera. Serviranno rispettivamente: Panino al sesamo con Salsiccia Bavarese e contorno, Pane Bretzel con Speck, Pomodorini e Grana, Pane Bretzel, Hot Dog con Contorno (Insalata, Pomodori, Crauti), Arrosticini di Carne Super Hot Dog 50 cm con maxi Würstel (900 g).

E ancora: Piatto Bayrisch Kraut Panino con Bayrisch Kraut, Birbe di Pollo, Durango di Pollo, Patatine Stick porzione Media, Patatine Stick porzione Grande, Panino con Patate e Porchetta Panino con Pomodorini, Pollo e Maionese, Polpette al Sugo TAGLIA M, Schmalzkuchen (dolci) con copertura mista, Maialino CBT, crauti Confettura di Cranberry + Kartoffelsalat su crostino di Bretzel ed Erba Cipollina, Schneeballen (dolci) 5 pz., Sformato di Spätzle agli Spinaci con Mortadella, Crema di Latte e pasta di Salsiccia. Il GLUTEN FREE Arancino/Crocchè, Patatine Fritte, Trancio di Pizza Margherita.