Il Comunale di Palma Campania, il primo stadio senza barriere del sud Italia, domani sabato 29 ottobre ospita il calcio in rosa, con il match Pomigliano-Milan femminile . Una scelta dettata dalla chiusura dello stadio Gobbato a causa di un mancato adempimento di autorizzazioni. La chiusura è decisa non solo per la presenza delle tifoserie, anche per i calciatori, comportando un danno sia per cio’ che rigurda l’impossibilità di svolgere partite in casa, sia per lo svolgimento di allenamenti.

Attraverso una nota stampa della società calcistica di Pomigliano l’ annuncio che la partita sarà disputata a Palma Campania nel Comunale e non sono mancati ringraziamenti all’ Amministrazione Comunale per la disponibilità :

“La gara Pomigliano-Milan, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A Femminile TIM, si disputerà allo Stadio Comunale di Palma Campania (Na). Una scelta obbligata da parte della società del presidente Raffaele Pipola dopo la chiusura dello stadio Gobbato. Si ringrazia l’intera amministrazione comunale palmese per l’impegno e la disponibilità dimostrata nel voler ospitare l’evento sportivo. La gara si giocherà alle 14.30 e sarà ad ingresso libero.”