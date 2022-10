Il mese di Novembre 2022, sarà un mese pieno di pagamenti. Questo perché, non saranno erogati solo i pagamenti riguardanti il Reddito di cittadinanza, ma anche Naspi e tanti altri bonus come Irpef ed il bonus di 200 euro. L’Inps che provvederà alle procedure di pagamento ai propri beneficiari iniziando dall’ultima settimana di ottobre. Ecco quali sono tutti i pagamenti previsti per il mese di novembre e il calendario dei pagamenti.

Reddito di cittadinanza, le date dei pagamenti a novembre

Ma, non tutte le agevolazioni avranno la stessa data e molte delle quali dipendono dal rimborso di disoccupazione Naspi o in base alla presentazione della domanda stessa. Però, per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, le date saranno uguali per tutti, con possibili ritardi di pochi giorni.

Pensioni novembre, le date date dei pagamenti

Il pagamento delle pensioni di novembre, come previsto nei mesi precedenti, seguirà un calendario scandito dai cognomi dei beneficiari, in ordine alfabetico: martedì 2 novembre – cognomi A-B, mercoledì 3 novembre – cognomi C-E, giovedì 4 novembre – cognomi F-I, venerdì 5 novembre – cognomi L-N, sabato 6 novembre – cognomi O-R, lunedì 8 novembre – cognomi S-Z.

Aumenti delle pensioni a novembre, ecco per chi

A chiarire tutti gli aspetti sugli incrementi dei prossimi mesi è la circolare n.114 dell’Inps. Gli aumenti spettano a chi ha una pensione fino a 2.692 euro. Valgono per le mensilità fino a dicembre, inclusa la tredicesima.

Date pagamenti reddito di cittadinanza a novembre

Per le date del pagamento reddito di cittadinanza ce ne sono due: la prima rientra nella prima metà del mese, mentre la seconda data rientra nella restante metà. Difatti, dal 15 ottobre sono iniziati diversi pagamenti nei confronti di vari percettori, ovvero chi ha dovuto rinnovare la propria richiesta nel mese di settembre, alcuni di essi hanno già ricevuto il pagamento che comprende tutti gli eventuali arretrati.

Mentre dal 27 novembre saranno pagati i restanti beneficiari che non hanno dovuto fare nuova domanda per il proprio bonus. Inoltre, nelle date che vanno dal 10 al 14 ottobre sono stati pagati anche gli accrediti riguardante l’assegno unico per figlio.

I pagamenti Naspi vengono erogati in base alla presentazione della domanda, proprio per questo non abbiamo date fisse. Mentre dal 15 al 20 ottobre verrà accreditato il bonus da 200€ come integrazione dell’indennità di disoccupazione. Del bonus una tantum di 200€ ne potrà beneficiare solamente chi non ha ricevuto il pagamento dei mesi precedenti.

Per controllare la propria data di arrivo del bonus si può accedere all’account personale MyInps.

Bonus 150 euro in busta paga di novembre 2022: chiarimenti INPS sull’importo

Il DL n. 144 del 2022 ha previsto una nuova tornata di aiuti per sostenere diverse categorie di cittadini e cittadine che devono fare i conti con inflazione e aumento del costo della vita.

Dai pensionati ai dipendenti, dai disoccupati ai beneficiari del reddito di cittadinanza, anche questa volta la platea è ampia ma in alcuni casi è necessario rispettare nuovi requisiti.

Anche per quanto riguarda le lavoratrici e i lavoratori dipendenti cambiano le condizioni da rispettare per ottenere il bonus 150 euro: viene meno il legame con l’esonero contributivo della Legge di Bilancio 2022, e il beneficio si lega all’importo della retribuzione.

Si ha diritto al pagamento in busta paga dell’indennità contro il caro prezzi in presenza di una retribuzione imponibile per la competenza del mese di novembre 2022 fino a un importo massimo di 1.538 euro.

Irpef, ex bonus Renzi, le date dei pagamenti

Infine, l’ormai ex bonus Renzi, bonus Irpef di 100€, è pagato tra il 17 ed il 19 ottobre e sarà pagato nelle stesse date a novembre.

fonte qds.it