Padre e figlio sorpresi a rubare in un hotel in disuso di Ospedaletto d’Alpinolo. In manette un 45enne e un 25enne di Lapio. I Carabinieri della Stazione di Ospedaletto d’Alpinolo, ai piedi di Montevergine, hanno notato due persone che, dopo aver scavalcato la recinzione e forzato la porta d’ingresso, si stavano introducendo in una struttura alberghiera in disuso. I militari hanno bloccato i due malfattori in fuga e hanno recuperato la refurtiva. I due ladri avevano rubato una statua di legno del valore di 7mila euro, varie suppellettili d’arredo e accessori da cucina.

Un fermo anche per droga in Irpinia

Un pluripregiudicato di 32 anni di Ariano Irpino, ristretto ai domiciliari, è stato fermato a bordo di un’auto in compagnia di un altro pregiudicato. A bloccarlo sono stati gli agenti del Commissariato di Polizia della città del Tricolle. I poliziotti hanno effettuato una perquisizione all’interno del veicolo, scoprendo dosi di droga occultate dentro la tappezzeria. Gli agenti hanno scovato cocaina ed eroina. Il 32enne è stato quindi arrestato. Gli è stata ritirata la patente ed è stata sequestrata la vettura.