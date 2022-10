Ottaviano, i Mercatini al Castello saltano ancora: ma ora non è colpa del Covid

Anche per quest’anno niente Mercatini al Castello. L’organizzazione ha subito registrato un duro stop, col risultato che, dopo il Covid, la rassegna dicembrina salterà ancora una volta. «Ci siamo salutati nel 2019 con un’edizione straordinaria dandoci appuntamento all’anno successivo. Ciò che è successo da marzo del 2020 in poi è stampato nella memoria di tutti ed è inutile rievocarlo. Quest’anno doveva essere l’anno del ritorno, doveva essere l’anno in

cui i “Mercatini al Castello” sarebbero dovuti tornare alla ribalta con la forza dirompente che li ha sempre caratterizzati ed invece siamo qui a comunicarvi che purtroppo non sarà così» hanno detto gli organizzatori della fortunata manifestazione pre natalizia. È successo che, dallo scorso 6 settembre, c’è un cantiere che interessa gran parte degli spazi del Palazzo Mediceo di Ottaviano, la struttura che da sempre ospita i mercatini sul territorio. I lavori che la interessano dureranno tre mesi.

«Ciò non avrebbe rappresentato un ostacolo insormontabile, tant’è che avevano ipotizzato una calendarizzazione diversa dell’evento, che si sarebbe articolato dall’8 al 18 dicembre. Purtroppo le piogge intense che hanno interessato il nostro territorio nell’ultimo periodo

determineranno dei ritardi sulla tabella di marcia, compromettendo il nostro assetto organizzativo». Tutto rinviato al 2023.