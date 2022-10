Orrore nel Nolano: massacra madre e zia, le donne sono gravissime

Due donne in prognosi riservata, picchiate da un familiare, sembrerebbe il figlio di una delle due donne, a Marigliano. Un 48enne, probabilmente ubriaco, le ha infatti aggredite. Madre e zia, di 76 e 67 anni, le ha colpite con calci e pugni per motivi ancora da chiarire. Entrambe sono state soccorse da un’ambulanza: una è stata portata all’ospedale di Nola, l’altra all’ospedale del Mare. Le due donno sono in condizioni molto gravi, vista anche l’età, e stanno lottando per sopravvivere. Una follia inaudita compiuta nel Nolano.

Sono sempre di più i casi di violenza familiare, un episodio questo particolarmente cruento anche perché compiuto ai danni di due donne anziane e sole che sono finite nella morsa di un violento.