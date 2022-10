Versa in condizioni gravissime l’operaio sessantenne precipitato mentre lavorava in un cantiere privato a via Nuova San Leone a Gragnano. È accaduto ieri mattina alle ore 11. L’uomo era al lavoro a una ristrutturazione di un edificio. Sul posto è stato soccorso da un’ambulanza che lo ha trasferito d’urgenza al pronto soccorso di Castellammare. Gravi le sue condizioni, per i medici si trova in prognosi riservata.

A via San Leone sono arrivati anche i carabinieri che hanno aperto un’indagine sull’ennesimo incidente sul lavoro. Ancora una volta, dunque, un ultrasessantenne a fare lavori duri da manovale e che si trova ora in gravi condizioni.