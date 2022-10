Omicidio dei Fratelli Manzo, scarcerato il boss Casillo “A’ Vurzella”

Annullata, dai giudici della 5ª Sezione della Corte di Cassazione, accogliendo i motivi degli avvocati Senese e Mancuso, la sentenza di condanna a carico del ras Francesco Casillo (nella foto), meglio noto negli ambienti della mala con il soprannome di “A Vurzella”. L’ex ergastolano detenuto nel carcere di Voghera sarà scarcerato e potrà affrontare da libero un nuovo processo per l’omicidio dei fratelli Manzo, per il quale il ras si è sempre dichiarato innocente. A riportarlo è il quotidiano Roma.

Nel 2021, l’ex ras di Boscoreale finì arrestato in esecuzione ad un provvedimento di custodia in carcere emesso alla Corte d’Assise di Napoli in relazione ad una condanna all’ergastolo per l’omicidio dei fratelli Manzo avvenuto a Terzigno nel 2007. Casillo, in precedenza era condannato all’ergastolo in primo grado, poi assolto in appello, ricorso del pg, annullamento con rinvio e nuova condanna all’ergastolo, da cui è scaturito il ricorso dei suoi difensori, accolto dai giudici della 5 sezione della Cassazione. La scarcerazione di Casillo avverrà in questi giorni e probabilmente l’ex ergastolano non tornerà nella sua città natia.