Omicidio al centro commerciale nel Vesuviano: 22enne senza scampo

Un ragazzo di 22 anni, Alessio Bossis, è stato ucciso in serata a Volla, in provincia di Napoli. I carabinieri sono intervenuti nel piazzale del ristorante “In Piazza” di via Monteoliveto, al civico 41. Poco prima ignoti avevano esploso alcuni colpi d’arma da fuoco, che hanno raggiunto e ucciso il 22enne. Indagano i carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata. Bossis era un volto molto noto agli investigatori e ritenuto, nonostante la giovane eta’, un boss emergente del clan De Luca Bossa-Minichini che, nel quartiere di Napoli di Ponticelli, si contende lo spazio criminale con i De Micco. Ed e’ proprio dai ‘bodo”, come sono chiamati i De Micco, che quasi certamente arrivano i sicari.

Il ragazzo, originario di Volla, frequentava le palazzine del quartiere partenopeo. Gia’ nel 2019 era stata fermato perche’ con un gruppo di ragazzi, suoi coetanei, all’epoca aveva 19 anni, era pronto a creare un nuovo clan. Nel 2020 fu arrestato per una sparatoria nel cuore di Napoli, in piazza Trieste e Trento, nella quale furono feriti, tra la folla e a pochi metri dalla Prefettura, due ragazzi dei Quartieri Spagnoli.