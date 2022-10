Omette l’Iva per 3 anni: sequestro da un milione a nota azienda dei Paesi Vesuviani

Avrebbe omesso di versare l’Iva relativa a tre anni di imposta: per questo motivo l’amministratore di un’azienda specializzata nel trasporto di merci su strada con sede a Torre del Greco (Napoli) è interessato da un provvedimento di sequestro preventivo per oltre un milione di euro. Ad eseguire il decreto per equivalente per una somma pari a 1.087.460,65 euro emesso dal gip del tribunale di Torre Annunziata, su conforme parere della Procura oplontina, sono stati gli uomini del comando provinciale di Napoli della Guardia di Finanza.

Il destinatario, rappresentante legale di una srl è indagato in quanto avrebbe omesso il versamento di Iva per gli anni d’imposta 2016, 2017 e 2018. Durante l’esecuzione del provvedimento, tuttora in corso e curato dal gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata e dalla compagnia della Guardia di Finanza di Torre del Greco, sono sequestrate al momento quote societarie, autovetture e disponibilità finanziarie riconducibili all’indagato e alla società per un valore complessivo di 159.560 euro.