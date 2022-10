Oggi alle 16:00 si terranno i funerali della 22enne Virginia Giordano

I funerali solenni di Virginia Giordano prenderanno parte alle ore 16:00 di oggi. L’intera comunità di Sant’Egidio Del Monte Albino è profondamente addolorata, per la scomparsa di una sua giovane conterranea. L’intera cittadinanza è invitata a renderla omaggio.



RICOSTRUZIONE DELL’INCIDENTE

Erano entrambi in sella ad uno scooter, quando si sono schiantati contro una vettura guidata da uomo dai tratti somatici tipicamente asiatici. L’incidente è avvenuto sulla strada statale 268, precisamente nel tratto che collega San Giuseppe Vesuviano e Poggiomarino. L’impatto è stato talmente violento, che per la ragazza non c’è stato nulla da fare.

Mentre il suo fidanzato atterrito riverso sul manto stradale, dava ancora segnali di vita. Sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 locale, ed è stato trasferito con un’ambulanza all‘Ospedale Umberto I, resta in gravi condizioni.

I FUNERALI



I funerali di Virginia Giordano si terranno oggi nella Chiesa di San Lorenzo alle ore 16.00. Mentre il corpo della giovane ragazza proveniente da Napoli giungerà in chiesa alle ore 14:00. Il rito funebre poi continuerà nel cimitero di Angri, dove verrà sepolta. La cittadinanza è invitata a porgere l’ultimo omaggio alla giovane ragazza deceduta dopo il terribile impatto.

DICHIARAZIONI DEL SINDACO

Il sindaco di Sant’Egidio Del Monte Albino, città in cui è nata e viveva la ragazza morto, si esprime cosi a riguardo della vicenda: Sant’Egidio piange una sua giovane figlia, strappata tragicamente all’affetto dei suoi cari e di tutti noi in giovanissima età. La notizia della morte di Virginia Giordano ci lascia tutti sgomenti e increduli. Un dolore profondo, di fronte al quale è impossibile trovare le parole. A nome mio, della mia famiglia, dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità di Sant’Egidio del Monte Albino, sconvolta e attonita di fronte a tanto dolore, voglio esprimere le più sentite condoglianze a papà Domenico e mamma Anna, al fratello Nunzio e a tutti quanti piangono la morte prematura di Virginia”