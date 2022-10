Ci sono degli occupanti abusivi nella casa San Giuseppe Moscati. Si teme per l’inagibilità della struttura. Secondo perizie tecniche è in pericolo di crollo.

L’edificio è di proprietà del comune, ed è locato in via Cisterna dell’Olio 10. Secondo il consigliere comunale e avvocato Gennaro Esposito, questo sito, raccoglie due dei problemi più drammatici. In primo luogo, viene costantemente occupata da terzi illecitamente e abusivamente, tuttavia, la struttura in se presenta delle crepature piuttosto evidenti, le fondamenta sono completamente da rifare. Risulta inagibile e molto pericolosa.

Inoltre in consigliere aggiunge che qualora l’edificio dovesse collassare su se stesso, bisogna pagare non solo i danni strutturali ma anche risarcire tutti i colori che occupano la struttura senza avente diritto.

Questa lotta serrata dura ormai da diversi anni. Già negli scorsi anni si sono verificato degli episodi di cedimento. Nel 2018 cadde un solaio, nel 2020 gli occupanti negarono alle autorità competenti lo sgombero della struttura. Poiché nelle settimane precedenti, si era espressa la necessità di mettere in sicurezza l’edificio, sgomberando ogni persona che ci risiedesse.

Ad aprile di quest’anno il consigliere Esposito, ha fatto richiesta di accedere agli processuali che sono stati messi a disposizione, tramite un comunicato «Si richiede la documentazione relativa allo sgombero e tutti gli altri atti inerenti l’immobile di proprietà comunale sito in via Cisterna dell’Olio 10 – si legge nel documento – Alcuni cittadini mi hanno segnalato che l’appartamento nel medesimo fabbricato di proprietà comunale, di recente rilasciato in data 7 febbraio 2022, sarebbe stato occupato abusivamente da non meglio precisati soggetti che sembrerebbero già occupanti di altre unità all’interno del medesimo fabbricato che dovrebbe essere inagibile. Peraltro, all’interno del palazzo spesso viene parcheggiata un’auto di grossa cilindrata di marca. Mercedes che mal si concilierebbe anche con un presunto stato di necessità»

Attualmente la vicenda è ancora con tanti punti interrogativi, bisognerà attendere un nuovo ordine, per sbloccare definitivamente e risolvere le due problematiche.