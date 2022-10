Nuovo Bonus bollette da 500 euro: ma solo per le famiglie con figli

Il rincaro delle bollette è un vero e proprio dramma per gli italiani. Infatti il nostro paese vive una povertà diffusa veramente terribile e con la stangata delle bollette saranno troppe le famiglie e non riuscire ad andare avanti. Vediamo la questione dei bonus e soprattutto quella dei nuovi fortissimi bonus che possono arrivare a superare i €500. Ad ottobre le bollette sono salite del 60%.

Bonus fortissimo sulle bollette

Questa stangata sulle bollette rischia non soltanto di far finire tante famiglie in povertà energetica ma rischia proprio di destabilizzare il paese.

Le famiglie sono alla ricerca di nuovi bonus ma arriva un bonus fortissimo che può superare i €500. Vediamo che cosa succede e che cosa cambia. Innanzitutto bisogna puntualizzare che con l’arrivo del nuovo governo non è venuto meno il bonus sociale sulle bollette. Quindi con l’arrivo del governo Meloni il bonus sociale sulle bollette rimane assolutamente uguale. Quindi tutte le famiglie con ISEE entro i 12.000€ potranno beneficiare di questo bonus. Ma potranno beneficiare di questo bonus anche le famiglie con ISEE entro i €20.000 se hanno quattro figli a carico.

Il bonus da oltre 500 euro e le misure sociali

Anche i beneficiari di reddito e pensione di cittadinanza potranno beneficiare del bonus sociale sulle bollette ma potranno anche farlo gli ammalati legati a macchinari salvavita energivori. Ma sul bonus bollette si attendono novità veramente clamorose. Infatti il nuovo governo punta ad un nuovo bonus bollette fortissimo ma anche ad aumentare il tetto ISEE di quello attuale a €15.000. Vediamo la novità del bonus da oltre 500€. Mentre si attendono le fortissime novità sociali del nuovo governo per quanto riguarda i bonus c’è un bonus ricchissimo che supera i €500 e che può arrivare addirittura a 600 euro che i lavoratori possono avere in busta paga.

Come funziona l’aiuto (specie per chi ha figli)

Difatti tutti i lavoratori del settore privato possono avere in busta paga un bonus bolletta di luce e gas fino ai 600€. Questo bonus può essere liberamente erogato dal datore di lavoro e la cosa positiva è che non viene trattato come reddito e quindi non viene tassato. Si tratta di un aiuto veramente forte che tutti i dipendenti del settore privato possono avere in attesa di sapere i nuovi aiuti forti che metterà in campo il governo Meloni. Ma gli aiuti del prossimo governo si annunciano forti soprattutto per le famiglie con i figli. Infatti saranno proprio queste a ricevere le cifre più corpose per incentivare la natalità.

fonte ilovetrading.it