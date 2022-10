Bisogna davvero sottolineare con forza che la mazzata delle bollette è stata molto più grave del previsto. Famiglie ed imprese oggi sono in forte difficoltà e spesso non sanno come andare avanti. L’emergenza sociale nel paese cresce di intensità e così arriva un bonus nuovissimo da 250 euro.

Bonus nuovissimo sulle bollette

Vediamo cosa sta succedendo. La chiusure dei rubinetti da parte di Putin ha creato un vero putiferio sul prezzo di gas ed energia. Questi mercati sono interconnessi ma per gli italiani andare avanti sta diventando davvero difficile. Ormai in tutta Italia si bruciano le bollette in piazza e la gente si rifiuta di pagare le utenze. Così arriva questo nuovo bonus da 250 euro che è un aiuto concreto per le famiglie. Vediamo qual è l’attuale situazione dei bonus energia e come possono fare le famiglie per averli. Innanzitutto si prevede un aumento per il bonus sociale sulle bollette e questo è sicuramente positivo.

Potenziato il vecchio bonus ed arriva il nuovo sulle bollette

Infatti il bonus sociale sulle bollette voluto dal Governo Draghi, non solo sarà confermato dal Governo Meloni, ma sarà anche esteso dal punto di vista della platea dei beneficiari.

Secondo indiscrezioni molto accreditate, il prossimo Governo Meloni dovrebbe lasciare invariate le cifre del bonus ma dovrebbe aumentare la soglia ISEE da 12.000 a 15.000 euro. Questo significa una cosa molto semplice. Significa che circa 600.000 famiglie in più potranno averlo. Si tratta dunque di una svolta sociale molto forte per gli italiani e particolarmente importante in un periodo come questo. Confermato anche il bonus fino a 600 euro in busta paga per i dipendenti del settore privato.

Bonus aggiuntivo da 250€

Ma vediamo i nuovi bonus contro le bollette. Come abbiamo sottolineato sono troppe le famiglie che non ce la fanno ad andare avanti con l’impennata delle bollette. Anche perchè si stima che nel 2023 una famiglia media spenderà per tutto l’anno oltre 5000 euro tra luce e gas. Qualcosa di davvero insostenibile. Ma proprio per questo arrivano i bonus comunali aggiuntivi. Per chiedere questo bonus l’ISEE deve essere entro i 12.000 euro. Dunque chi è entro questo ISEE può chiedere i 250 euro al comune di Lecco. L’iniziativa si chiama Lecco solidale ed è una di quelle più utili lanciate dai comuni. Ma come si diceva oltre l’iniziativa Lecco solidale, ci sono tante altre iniziative che puntano a sostenere le famiglie a livello comunale in tutta Italia.

fonte ilovetrading.it