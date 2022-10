L’Inps ha pubblicato il bando per un concorso pubblico, rivolto all’assunzione di 38 nuovi candidati fra ingegneri specializzati che saranno così suddivisi:

22 Ingegneri elettrici oppure meccanici

16 Ingegneri civili, tecnici e architetti

L’apertura del bando è stata annunciata dall’Istituto di previdenza sociale tramite la Deliberazione n. 143 del Consiglio di amministrazione, e poi resa ufficiale dalla pubblicazione, che specifica a chi si rivolge il concorso e quali modalità sono previste per la candidatura.

I tecnici richiesti verranno distribuiti sulle varie sedi territoriali dell’Inps, in modo da colmare la necessità di profili specializzati in ogni regione, per un totale di 38 assunzioni.

Bando tecnici Inps: chi può partecipare

I requisiti per poter partecipare al nuovo concorso variano a seconda del profilo per cui si intende presentare la candidatura. Per la prima posizione, ovvero gli ingegneri elettrici e meccanici è indispensabile essere in possesso di:

Un diploma di laurea magistrale in ingegneria elettrica oppure in ingegneria meccanica, o un titolo equipollente;

L'iscrizione al relativo albo professionale o averne titolo.

Per quanto riguarda, invece, la seconda posizione, aperta a ingegneri civili, edili oppure architetti, è necessario:

Avere conseguito un diploma di laurea in ingegneria civile , ingegneria edile , in ingegneria edile-architettura oppure in architettura , o in alternativa un titolo equipollente;

Essere iscritti al proprio albo professionale o averne titolo.

Inoltre, per entrambe le posizioni, sono richiesti anche i seguenti attributi:

La cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea

o di uno Stato dell’Unione Europea Non essere stato dispensato o destituito da un precedente impiego nella PA

da un precedente impiego nella PA Non aver riportato condanne penali che comportano l’interdizione ai pubblici uffici

che comportano l’interdizione ai pubblici uffici Avere una posizione regolare rispetto agli obblighi militari , se previsti

, se previsti Godere dei diritti politici e civili

Per partecipare al bando Inps è quindi fondamentale il titolo di studio, oltre all’iscrizione alla sezione A dell’albo professionale, sia che si tratti dell’ordine degli ingegneri che dell’ordine degli architetti. La selezione è volta a 38 assunzioni a tempo indeterminato, subordinate al superamento delle prove.

Le prove del concorso

Seguendo il modello di vari concorsi analoghi, la selezione avverrà tramite la proposta di 3 prove finalizzate all’accertamento delle competenze pratiche e teoriche di ogni candidato. L’iter del concorso si svilupperà in primo luogo in una prova scritta, seguita dalla valutazione dei titoli e infine dalla prova orale.

La prima prova con cui dovranno confrontarsi i candidati è quindi l’esame scritto, strutturato in un quiz a risposta multipla e necessario a verificare le conoscenze del candidato in modo completo, valutando il livello di preparazione per ognuna delle materie previste.

I candidati per la prima posizione, dunque gli ingegneri elettrici e gli ingegneri meccanici, dovranno dimostrare le nozioni acquisite nel corso degli studi nell’ambito di ognuno di questi temi:

La disciplina dell’ attività contrattuale della Pubblica Amministrazione , la pratica tecnico-amministrativa e la contabilità relativa alle opere pubbliche

, la pratica tecnico-amministrativa e la contabilità relativa alle opere pubbliche La prevenzione di incendi

La struttura di impianti elettrici e impianti speciali nell’edilizia civile

e impianti speciali nell’edilizia civile Gli impianti eco-sostenibili per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nell’edilizia civile

per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nell’edilizia civile La salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro , con particolar riferimento ai cantieri}

, con particolar riferimento ai Gli impianti termici e meccanici

Gli impianti idrico-sanitari

La fisica tecnica, soprattutto riguardo alla prestazione e all’efficienza energetica nell’edilizia

Gli impianti di ascensori e montacarichi

Gli impianti di rilevazione e spegnimento di incendi

La prova scritta per gli ingegneri civili, edili e gli architetti, riguarderà invece le seguenti materie:

La disciplina dell’attività contrattuale della Pubblica Amministrazione, le procedure di affidamento, esecuzione e collaudo, oltre alla pratica amministrativa e contabile per le opere pubbliche

della Pubblica Amministrazione, le procedure di affidamento, esecuzione e collaudo, oltre alla pratica amministrativa e contabile per le La conoscenza di compiti, funzioni e responsabilità dei vari ruoli

La salute e la sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro in genere

e nei luoghi di lavoro in genere I sistemi di prevenzione incendi

La tecnica e le norme per le costruzioni

La legislazione in tema di vulnerabilità sismica

La geotecnica , le fondazioni e i muri di sostegno

, le fondazioni e i muri di sostegno L’ estimo immobiliare

La legislazione urbanistica ed edilizia , il regime dei procedimenti abitativi e autorizzativi

, il regime dei procedimenti abitativi e autorizzativi Il codice dei beni culturali e del paesaggio

e del paesaggio Il catasto di fabbricati e terreni

di fabbricati e terreni La progettazione architettonica, l’ergonomia e l’accessibilità per strutture ricettive di tipo standard

Per accedere poi alla prova orale, è richiesto un punteggio di almeno 21/30 nella prova scritta, al quale si sommerà l’esito della valutazione dei titoli che permette il conseguimento di un massimo di 15 punti aggiuntivi, grazie alla presenza di eventuali titoli formativi, dottorati di ricerca o specializzazioni.

La prova orale, infine, riguarderà le materie già trattate nella prima fase, oltre alle competenze informatiche e alla conoscenza della lingua inglese.

In sede di esame, inoltre, sarà accertata anche la preparazione del candidato riguardo all’ordinamento del lavoro dipendente da amministrazioni pubbliche, in particolar modo riguardo alla privacy, all’anticorruzione e alla trasparenza.

Come candidarsi al bando di concorso Inps

Per presentare la candidatura è indispensabile utilizzare Spid, ossia il Sistema pubblico di identità digitale, oppure la carta di identità elettronica, in quanto la domanda può avvenire esclusivamente per via telematica, direttamente sul sito ufficiale dell’Inps.

La scadenza per inoltrare la domanda è il 28 novembre 2022, in modo da avere accesso al concorso ed eventualmente essere ammessi al periodo di prova semestrale, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato.

Una volta compilata la domanda online, dalla sezione apposita «Bandi di concorso» è necessario stamparla e firmarla così da poterla consegnare in sede d’esame.

Per maggiori informazioni potete consultare il bando di concorso disponibile in Gazzetta Ufficiale.

