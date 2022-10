A Portici. verso le 3 della scorsa notte, i Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco sono intervenuti in via Addolorata per una segnalazione anonima di colpi d’arma da fuoco. Sul manto stradale sono stati trovati e sequestrati 33 bossoli ‘luger’ 9×18. Su un cancello in ferro trovati una ventina di fori. Altri fori di colpi d’arma da fuoco sono stati trovati su due auto parcheggiate: una Fiat Panda e una Renault Modus. Al momento non risulta alcun ferito. Indagini in corso da parte dei carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco e dei carabinieri della locale stazione.

Ancora armi

I Carabinieri della stazione Napoli Borgoloreto hanno invece arrestato per possesso di arma clandestina un 22enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I militari hanno perquisito l’abitazione del ragazzo e hanno trovato una pistola a salve calibro 6,35 e due cartucce dello stesso calibro. L’arma era stata modificata e i Carabinieri hanno appurato la potenzialità micidiale della pistola con una verifica balistica. Un accertamento che ha permesso l’arresto del 22enne che ora è in carcere in attesa di giudizio.